Zirkzee | Amo molto Bologna ma il Manchester United…

(Di giovedì 18 luglio 2024): “Amo, ma quando chiama ilUnited I miei idoli? Ronaldinho e IBRAHIMOVIC”. Joshuaha parlato ai canali ufficiali delUnited. Di seguito le parole dell’ex attaccante deled ex obiettivo del Milan.UNITED – “Ho molta fiducia e una buona sensazione riguardo a questo passo. Non è stata una decisione difficile. Voglio dire, amoil, ma ilUnited mi ha dato delle sensazionipositive. Sono fiducioso che si realizzi quanto programmato. Le ultime settimane sono state delle montagne russe. Alcune ottime esperienze e sonofelice di essere qui. Ovviamente, un trasferimento alUnited è qualcosa dipositivo. Non vedo l’ora di iniziare e continuare quello che ho fatto nella scorsa stagione. Spero solo di migliorare ogni giorno e di fare il meglio che posso.