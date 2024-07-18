Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 12:30 (Di giovedì 18 luglio 2024) Viabilità 18 LUGLIO 2024 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO NEL COMPLESSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NELLO SPECIFICO CIRCOLazioNE SCORREVOLE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, SULLA Roma-FIUMICINO SOLO SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA ALTRA ECCEZIONE LA PONTINA QUI PERMANGONO LE CODE PER LAVORI, IN DIREIZONE LATINA VENIAMO ALLO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO CHE HA COINVOLTO A Roma LE RETI DI ATAC E DI Roma TPL E LA REGIONNALE COTRAL L’AGITAZIONE è TERMINATA ALLE 12.30 I SERVIZI SONO TORNATI REGOLARI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 11:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . 30 A ROMA NELLE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL CHIUSA LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE LE METRO B/B1 E C LA METRO A RESTA ATTIVA MA CON RIDUZIONI DI CORSE E CHIUSURE DI ALCUNE STAZIONI LA PROTESTA INTERESSA LA REGIONALE COTRAL: CHIUSA LA FERROVIA METROMARE LA ROMAVITERBO ATTIVA MA CON RIDUZIONI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 10:30 - 30 ALLE 12. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . VIABILITÀ 18 LUGLIO 2024 ORE 09. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRUDENZA PER CHI è IN VIAGGIO SULLA FIRENZE ROMA PER UN INCENDIO DIVAMPATO ALL’ALTEZZA DI GUIDONI AMONTECELIO, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA QUI UN INCENDIO è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREIZONE ROMA SEMPRE SULLA PONTINA CODE QUI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO ORA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA ANCHE IN ESTERNA DALL’ARDEATINA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO CAMBIAMO ARGOMENTO È IN CORSO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI POSSIBILI DISAGI, DALLE 08. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 09:45 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . VIABILITÀ 18 LUGLIO 2024 ORE 09. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INCIDENTE SUL TRATTO UBANO DELLA A24 CODE ALL’ALTEZZA DI TOGLIATTI, IN DIREZIONE PORTONACCIO SEMPRE SUL TRATTO URBANO CODE PER TRAFFICO DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA POI CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA DALLA FLAMINIA A PESCACCIO E DALLA ROMA-FIUMICINO ALL’ARDEATINA SULLA CASSIA VEIENTANA, RISOLTO L’INCIDENTE IN LOCALITà PRATO DELLA CORTE, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE IN DIREZIONE VITERBO SULLA PONTINA IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA SPINETTI, CODE IN SMALTIMENTO A PARTIRE DA POMEZIA NORD IN DIREIZONE LATINA PERMANGONO LE CODE QUI PER LAVORI DACASTEL DI DECIMA A CASTEL ROMANO CAMBIAMO ARGOMENTO È IN CORSO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI POSSIBILI DISAGI, DALLE 08. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma