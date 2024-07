Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024)18 LUGLIOORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO NEL COMPLESSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NELLO SPECIFICO CIRCONE SCORREVOLE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, SULLA-FIUMICINO SOLO SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONESUD SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA ALTRA ECCEZIONE LA PONTINA QUI PERMANGONO LE CODE PER LAVORI, IN DIREIZONE LATINA VENIAMO ALLO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO CHE HA COINVOLTO ALE RETI DI ATAC E DITPL E LA REGIONNALE COTRAL L’AGITAZIONE è TERMINATA ALLE 12.30 I SERVIZI SONO TORNATI REGOLARI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral