Vaccinazioni false | valanga di indagati a Pesaro ma l’inchiesta è ferma da oltre quindici mesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 – Leeranoma i green pass erano veri. Come erano veri i soldi, 250 euro che passavano di mano per ogni puntura mai fatta. Era la tariffa chiesta a decine di persone del centro Italia dal dottor Roberto Bonato 63 anni di Cattolica per rilasciare falsi green pass. Una pratica andata avanti pernel 2022, fino a quando è intervenuta la procura di Rimini a far mettere i sigilli all’ambulatorio del medico con successivo arresto e svariate misure cautelari meno gravi per i procacciatori di pazienti e per qualche “cliente”. Glisono 75, tra cui medici, radiologici e farmacisti, ma sedici di loro sono della provincia die Urbino.