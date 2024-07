Usa2024 Biden potrebbe lasciare nel weekend secondo alcuni DEM

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) New York, 18 lug. (askanews) – Vari esponenti del partito Democratico, raggiunti dal sito di notizie Axios, hanno rivleato in privato che la crescente pressione dei leader del partito, degli amici intimi e degli stessi donatoriconvince il presidente americano Joead abbandonare la corsa presidenziale, già questo fine settimana. Il presidente, trovato positivo al Covid, ha dovuto interrompere la campagna e si trova in isolamento rassegnato ai sondaggi negativi e ai messaggi che arrivano dai massimi leader del suo partito da Nancy Pelosi a Chuck Shumer, preoccupati che l’insistenza a restare in corsa, possa portare alla perdita sia della Camera che del Senato. I democratici si aspettano che i sondaggi a conclusione della Convention nazionale repubblicana siano un’ulteriore spinta a mettersi da parte.