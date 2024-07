Un vero uomo non mangia il fagottino alle mele

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Un”. Sono all’autogrill ed è una ordinare. Guardo bene. Non è per un bambino né per una donna: l’è solo, ilè proprio per lui. Io probabilmente con la faccenda della dignità virile esagero. Siccome esagero ritengo inconcepibile ordinare fagottini. Così come evito ogni altro cibo dal diminutivo vezzoso, tortino, sformatino, risottino Esagero, lo so, al ristorante come nei rapporti personali. Prendo tutto sul serio e dunque troppo sul serio. Mi piace ripetere che “tutto è perduto fuorché l’onore”: ci tengo molto alla schiena dritta. Anche nel fallimento. Soprattutto nel fallimento. Mai potrei fare politica, ad esempio, perché la politica prevede continue umiliazioni. “Ragà, alzateve pure voi”: Tajani e Salvini, alzandosi (Salvini dopo Tajani, comunque), hanno abbassato l’intero genere maschile.