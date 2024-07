Tutto il fascino del borgo con ’Rocca di luna’ tra spettacoli concerti e degustazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Con decine di artisti, una miriade dimusicali e culturali, visite guidate e mostre da domani a domenica, neldi Montefiore torna Rocca di luna. Porte aperte al pubblico tutte le sere dalle 19, quando vie e piazze si animeranno anche con street food e mercatini d’artigianato. Si parte domani con Storie in musica e parole, protagonista l’ensamble Amarcanto con Mirco Gennari, a seguiredi vini del consorzio Rimini Rebola e il convegno ’Enogastronomia e agroalimentare: il fattore umano nel mercato della qualità’. L’ingresso sarà libero mentre nei due giorni successivi, come annunciato ieri dal sindaco di Montefiore Filippo Sica e dal direttore artistico Pasquale D’Alessio, per entrare il costo è di 5 euro: il biglietto di sabato include la visita guidata alla Rocca (ingresso libero per gli under 12).