Traffico i giorni di luglio da bollino rosso su strade e autostrade | le previsioni

(Di giovedì 18 luglio 2024)intenso sue autoitaliane nei prossimi fine settimana: previstola mattina di sabato 20 e 27, il pomeriggio di domenica 21 e durante tutta la giornata di domenica 28. Sotto la lente di ingrandimento ci saranno anche i primi due weekend di agosto, in particolare quello del 10 e 11 che aprirà la settimana di Ferragosto. Per affrontare al meglio gli spostamenti estivi è importante essere consapevoli delle giornate critiche e pianificare i propri viaggi di conseguenza: per questa ragione è preferibile scegliere di partire in un giorno e in un periodo della giornata meno affollato e utilizzare app che possono aiutare nella valutazione di eventuali tragitti alternativi.