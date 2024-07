Tra golf buon cibo e solidarietà | il circuito Ristogolf sostiene Fondazione Rava

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Milano – Al progetto “Ci prendiamo Cura di Te” dellaFrancescaNPH Italia ETS saranno devoluti i fondi delRisto, dodicesima edizione. Il tour itinerante sui green italiani, tra Lombardia, Veneto e Toscana, che unisce la passione per lo sport e dellaa cucina, prosegue sino al 6 ottobre. L'associazione ristoratoriisti, abbreviata in Risto, è nata nel 2012 per incrementare e sviluppare il gioco dele appassionati gourmand. Ideato dall’associazione ristoratori albergatori & Co.isti è presieduta dagli chef Enrico Cerea e Giancarlo Morelli e guidata dal direttore Dario Colloi. Ristoè riconosciuta dalla FIG Federazione Italianae affiancata dalle associazioni di categoria più importanti d’Italia: Le Soste, Euro-Toques Italia, JRE-Jeunes Restaurateurs, Associazione Italiana Food&Beverage Manager.