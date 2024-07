The Acolyte - La seguace episodio 8 | un finale nel segno dei segreti rivelati

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 18 luglio 2024) Thesi è conclusa con unconvincente che però ha confuso gli spettatori dell'ultima ora tra cristalli che sanguinano, Sith che si nascondono e vecchie conoscenze Jedi. Cerchiamo di venirne a capo. Attenzione agli spoiler! Speriamo davvero che The- Laprosegua con una seconda stagione: questa prima annata è stata un po' un saliscendi ma si è conclusa con undavvero soddisfacente che ha dimostrato le potenzialità di questa serie ambientata nell'Alta Repubblica di Star Wars, un'era che finora è stata confinata a fumetti e romanzi e che forse avrebbe meritato una scrittura e un montaggio migliori. Ma una cosa non possiamo negare all'autrice Leslye Headland: una grande passione per Star Wars, dimostrata da riferimenti importanti alla mitologia che si è sviluppata in anni e anni di progetti multimediali, ora divisi