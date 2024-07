Tappa 19 Tour de France 2024 | altimetria percorso favoriti e orari tv Arrivo in quota a Isola 2000

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Barcelonnette, 18 luglio– Ultime occasioni aldeper chi vuole far saltare il banco. La19 apre la tre giorni da brivido sulle Alpi ed è stata studiata per non fare sconti. Si arriva a, traguardo posto in cima a un Gran Premio della Montagna di prima categoria che arriva dopo due salite ancora più dure dove si arriva non lontani dai 3mila metri di altitudine. Oggi il gruppo dei migliori in classifica generale si è preso una semi giornata di ‘riposo'. Sulla 18esima frazione ha impresso il suo timbro di Victor Campenaerts che ha regolato a Barcelonnette nella volata ristretta Matteo Vercher e Michal Kwiatkowski, compagni di fuga rimasti a giocarsi la. Non è successo nulla in classifica e Tadej Pogacar conserva 3’11” di vantaggio su Jonas Vingegaard, il quale dovrà guardarsi da Remco Evenepoel per il secondo posto (il belga è a 5’09”).