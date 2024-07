Spaccio droga a Caserta due arresti tra cui un minorenne

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 18 luglio 2024). Due soggetti beccati a spacciareda un’auto nelle case popolari di. I due, individuati dai Falchi, hanno tentato invano la fuga, speronando con il proprio veicolo l’auto civetta della Polizia, ma sono stati bloccati e sottoposti a controllo. Uno dei due, un, ha tentato di opporsi agli agenti cercando di occultare le prove. Il controllo è stato esteso anche all’abitacolo dell’auto, dove sono stati rinvenuti nel vano portaoggetti 31 involucri di cocaina e crack per un peso lordo di 16,3 grammi e 1 involucro di marijuana del peso lordo di grammi 0,85 grammi, nonché, la somma di euro 170,00 suddivisa in vari tagli, ritenuta provento dell’attività illecita. Al termine degli accertamenti di rito, i due soggetti sono stati arrestati e posti a disposizione delle competenti autorità giudiziaria per detenzione edi sostanza stupefacente.