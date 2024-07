Sinner entra in campo la politica | è tutta una questione di soldi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 18 luglio 2024)inla: due deputati hanno proposto una legge ad hoc per il numero uno del ranking Atp. Dopo la grande delusione di Wimbledon, Janniksi sta godendo una mini-vacanza in Sardegna insieme alla sua fidanzata Anna Kalinskaya, anche lei tennista professionista. Il numero uno al mondo inizialmente si era iscritto al torneo Atp 250 di Bastad, con l’obiettivo di prepararsi in vista delle Olimpiadi di Parigi, che quest’anno si disputeranno sulla terra rossa (l’impianto è quello del Roland Garros). Ma il malessere con cui ha dovuto fare i conti nello Slam londinese durante il match con Medvedev l’ha convinto a prendersi una pausa. Janniksi prepara a prendere parte alle Olimpiadi di Parigi – IlVeggente.