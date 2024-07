Sciopero trasporti a Trieste stamani solo metà delle corse

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Lonazionale del trasporto pubblico locale ha fatto registrare nella mattina di oggi ail 50 per cento diin meno. Nonostante l'astensione dal lavoro, della durata di quattro ore per ogni provincia del Fvg, sono state garantite letra le 6 e le 9 e tra le 13 e le 15. Il dato sull'adesione alla protesta del trasporto pubblico di Udine e Gorizia sarà rilevabiledopo le 21; a Pordenone le normalisaranno ripristinate attorno alle ore 15. Loè stato proclamato da Uil, Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal, Ugl Autoferro, per rivendicare il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto a dicembre scorso.