Scarlett Johansson sulla battaglia legale con la Disney | Mi è sembrato molto poco professionale

(Di giovedì 18 luglio 2024)con la: “Mi è” Nel 2021, la star di Black Widowha intentato una causa contro la WaltCo. sostenendo che il suo contratto è stato violato quando il film dei Marvel Studios è stato distribuito contemporaneamente su+ e nelle sale. A quanto pare, alla Vedova Nera era stata garantita un’uscita esclusiva nelle sale quando laaveva firmato per riprendere il ruolo di Natasha Romanoff nel film prequel di Cate Shortland. La star, ora al cinema con Fly Me To the Moon, ha anche affermato che laera consapevole che rendere il film disponibile in streaming avrebbe dissuaso l’affluenza nelle sale, ma “lo ha fatto comunque, consapevolmente e intenzionalmente”.