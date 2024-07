Saipem garantirà i servizi di intervento sottomarino per gasdotto Libia-Italia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (Adnkronos) –si è aggiudicata un contratto per garantire la sorveglianza e ididelGreenStream lungo le tratte offshore e onshore presso i terminali di Mellitah, in, e Gela, in Sicilia. Il nuovo contratto, assegnato da GreenStream Bv, uno dei principali operatori midstream nel Mar Mediterraneo, unisce le attività cheha svolto per GreenStream dal 2008 in merito aidi integrità, ispezione, manutenzione e gestione in caso di emergenza delle condotte, e li estende per coprire una gamma più ampia di scenari ed esigenze del cliente.Le attività, si legge in una nota, saranno gestite da Sonsub, il centro di eccellenza diper la robotica, le tecnologie e isubacquei, ed eseguite in coordinamento con ilEngineering Hub situato a Fano, in provincia di Pesaro.