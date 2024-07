Renzi interrotto dal brusio in Aula l’ex premier accusa Lotito | Impossibile portarlo alla buona educazione Ma non era lui a parlare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Fuoriprogramma nell’del Senato durante l’intervento di Matteosul decreto liste d’attesa. Il leader di Italia Viva è statodal, probabilmente proveniente dagli scranni di Forza Italia.richiesta di far silenzio, rivolta all’assemblea dpresidente di turno Anna Rossomando,ha reagitondodella confusione: “Grazie presidente, ma cercare di portareil senatoreè un’operazionequale neanche la presidenza del Senato potrà mai arrivare. Ma apprezzo il suo tentativo”. A fare confusione, però, come la stessa Rossomando gli ha fatto notare, non erama un altro collega.