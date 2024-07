Protocollo d’intesa tra le sigle sindacali e l’amministrazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Attenzione al sociale, tutela delle fragilità, sostegno al lavoro sicuro e di qualità. Sono i punti fermi delche lehanno siglato concomunale di Fermo, ormai una tradizione qui ogni volta che si discute del bilancio di previsione. Il sindaco Paolo Calcinaro sottolinea il grande impegno che si porta avanti per mantenere invariate le tariffe dovute al comune, così come per garantire i servizi essenziali, il diritto allo studio, l’attenzione alle famiglie e agli anziani. Forte il supporto dell’Ambito sociale XIX, con il coordinatore Alessandro Ranieri che ha ricordato i tanti progetti portati avanti a livello territoriale, per garantire città a misura di bambini e di anziani, di fragilità, una comunità unita e solidale.