(Di giovedì 18 luglio 2024) Il ministro degli Esteri Russo Ryabkov ha rilasciato oggi una dichiarazione che esaspera ulteriormente i toni del conflitto con gli Stati Uniti e con l’Europa. Ryabkov, rispondendo a una specifica domanda sul tema, non ha escluso che la Russia possa schierarein risposta alla decisione americana di piazzare i propriin. “Se le autorità tedesche credono che sia ragionevole portare avanti attività incendiarie sulla base, come dicono, di quello che non abbiamo a Kalinigrad“, ha dichiarato il Ministro, “alloramo con le misure di rappresaglia che riterremo opportune”. Anche perché, ha spiegato, “la Russia deve calibrare la sua risposta senza vincoli interni” su quali sistemi collocare, dove e quando. “Abbiamo una vasta gamma di opzioni”, ha proseguito Ryabkov.