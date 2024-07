Messina Denaro l’ex pm Agueci | Da sempre contatti tra il boss e la Banda della Magliana

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Palermo, 18 lug. (Adnkronos) – “Già a metà degli anni Settanta gli esponentiavevano deicon la criminalità organizzata, in particolare con la camorra. Ma anche con Cosa nostra. Basti ricordare i rapporti tra il ‘cassieremafia’ Pippo Calò con i romani. Ricordo il calibro criminale di Enrico Nicoletti. Quindi, non mi stupirebbe che il figlio Antonio avrebbe aiutato ilMatteodurante la latitanza”. A parlare con l’Adnkronos è Leonardo, ex Procuratore aggiunto di Palermo, tra i primi, a occuparsi, quando era alla Procura di Roma, negli anni Ottanta,