Marta morta nel dirupo il compagno dal carcere | L’amavo L’ho sempre aiutata Ma la storia è un’altra

(Di giovedì 18 luglio 2024)Maria Ohryzko, ucraina di 33 anni,in una Ischia, era malata e il suole impediva di curarsi. Il, il cittadino di origini russe Ilia Batraklov, si rifiuta di salvarla e ora è in. L’accusa è di maltrattamenti.era nelle liste di un centro di salute mentale. Ma non poteva andare a curarsi: Ilia glielo vietava.Leggi anche:trovatain una Ischia: “Sono caduta perdonamiaiutami ad alzarmi” Ildi: “” Il 40enne russo nega i maltrattamenti davanti al gip. Secondo i carabinieri,subiva violenze dal 2022. Le indagini rivelano che Batraklov ha ignorato tutte le richieste d’aiuto della compagna. L’autopsia, prevista per domani, chiarirà le cause del decesso.