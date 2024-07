Le nuove Dyson OnTrac hanno un compito preciso | provare a rivoluzionare il mondo dell' audio

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ebbene sì,ha deciso di fare il suo ingresso definitivo neldi alta qualità con le suecuffie. Dopo il mezzo flop di un anno fa con il tentativo di lancioZone, il colosso britannico ha deciso di mettere da parte l'idea di una «maschera» che aiutasse anche a purificare l’aria per concentrarsi esclusivamente sulle caratteristiche tecniche del sonoro. Ecco allora una cuffia wireless progettata apposta per avvicinarsi aldeglifili. «La mission dinel campo'ingegneriaè quella di preservare l'integrità del suono come inteso'artista, senza interferenze -, afferma Jake, ingegnere capo'azienda britannica.