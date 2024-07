L’altra faccia della festa Birra concerti e risate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il grande rock, le sigle dei cartoon rilette con ancor più energia, il cabaret targato Zelig. E poi le feste dedicate agli anni ‘90 e Duemila, gli omaggi a Vasco e a Ligabue, ai Queen e ai Guns ‘n Roses. Tanta, tanta musica, assieme ae fiumi diartigianale per tutti i palati. A tenere compagnia all’estate brianzola, come appuntamenti ormai irrinunciabili, ci sono i diversi festivalsparsi sul territorio, che in molti casi diventano anche veri e propri festival musicali, con decine diin programma, spaziando dai tributi ad artisti celebri alle serate a tema. Così è per il classicissimo Beer Fest Carate targato Fermento, che da fine giugno sta tallonando le serate estive e che da qui a domenica vivrà la sua ultima settimana per l’edizione 2024.