Kanchelskis pestato a sangue in un bar | come hanno ridotto l' ex Fiorentina | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) In campo lo si conobbe con la maglia dellatra 1997 e 1998, ora è il tecnico del Muras United, il club di Žalalabad nel Kirghizistan sud occidentale. Stiamo parlando di Andrejche negli ultimi giorni è risaltato alle cronache per una foto nel quale è ripreso con un viso irriconoscibile: un vistoso occhio nero, gonfio e tumefatto, e la faccia livida per metà. Il tutto per le conseguenze di una scazzottata in un bar di Mosca avvenuta con una persona che lo infastidiva. I due sono così arrivati alle mani dopo essersi beccati nel giorno della finale europea di domenica scorsa tra Spagna e Inghilterra. Alla base del diverbio, secondo i media locali, non ci sarebbero divergenze di vedute su questioni calcistiche, ma dei motivi personali.