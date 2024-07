Ischia Marta Maria Ohryzko morta per un attacco epilettico dopo una notte nel dirupo | l’ipotesi sconcertante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Napoli, 18 luglio 2024 – Sembra sempre più scioccante il modo in cuiha perso la vita: la donna trovatadomenica in unpoco profondo di, sarebbea seguito di un, soffocando nel proprio rigurgito. E tutto questo mentre le sue richieste di aiuto al compagno Ilya Batraklov venivano ignorate. A confermare questa ipotesi è la mancanza di segni di violenza sul corpo della 33enne ucraina, che si era allontanata nella sera di sabato dalla roulotte nella quale conviveva con il 40enne russo. Durante la passeggiata,sarebbe scivolata nella scarpata, rompendosi una caviglia. Si ipotizza che abbia passato tutta lain mezzo alla vegetazione, fino ad avere unche le è risultato fatale. A far chiarezza sulla veridicità di questa ipotesi sarà l’autopsia.