I Pulcinella UE

(Di giovedì 18 luglio 2024) Orbàn, per essere andato in Ucraina e in Russia a perorare la pace, è stato isolato e delegittimato. Ma i nostri leader cosa vogliono? La guerra a oltranza?Marina Belleivia email Gentile lettrice, l’espressione “più realista del re” indica chi per servilismo va oltre i desideri del suo padrone e sembra coniata ad hoc per i leader europei, inclusa l’Uk che quando si tratta di leccare i piedi all’America primeggia sempre. Per questo servilismo e per l’incapacità di esprimere una qualsiasi originalità politica siamo oggi sull’orlo di una guerra con la Russia, come era facile capire fin dall’inizio, quando la posizione logica dell’Ue sarebbe stata di terzietà: aiuti umanitari sì, accoglienza generosa dei profughi sì, ma posizione non belligerante, anche per proporsi come mediatori di pace. Invece è prevalso l’istinto dei servi, proni agli ordini di Biden e dei suoi guerrafondai.