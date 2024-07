Grifo derby con la Ternana per Langella Il centrocampista del Rimini finisce nel mirino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) La cessione societaria è in stand by. In questi giorni a Pian di Massiano il presidente Santopadre si è concentrato sulle questioni di campo: incontri con il diesse Giugliarelli per fare il punto sul mercato, con il tecnico Formisano e anche con i calciatori che dovrebbero lasciare la maglia biancorossa. La società è impegnata nelle trattive in uscita, con attenzione ad alcune entrate che sono una priorità in vista del ritiro a Bagno di Romagna, su tutti il portiere. E proprio ieri, restando sui numeri uno, il portiere Francesco Yimga (2007), ha firmato il suo primo contratto con il club biancorosso fino al 30 giugno 2027. Poi ci sono le entrate che dipenderanno dalle uscite: questo è il caso deldelChristian, classe 2000.