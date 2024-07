Da Sunak a Starmer Cosa non cambia nei rapporti di Meloni con Londra

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 18 luglio 2024) Non è facile che con Keirnasca lo stesso forte legame personale che Giorgiaha costruito negli ultimi due anni con Rishi. Il nuovo primo ministro britannico e la presidente del Consiglio sono persone molto diverse: lui è un avvocato, specializzato in diritti umani, da meno di un decennio in politica, schivo, ed è laburista; lei fa politica da sempre, sempre in prima linea, ed è conservatrice, leader di un partito post-fascista. Mai dire mai, però. Anche con l’ex primo ministro britannico, un banchiere di successo prima dell’ingresso in politica nel 2015 (come), c’erano distanze importanti. A unireerano stata le similitudini politiche e il comune approccio verso l’immigrazione. Lo stesso non si può dire parlando di