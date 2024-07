Commozione per Daniele Scardina | la FOTO colpisce i fan

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 18 luglio 2024)per: l’atleta è tornato a sorridere dopo un periodo durissimo. E lacommuove i fan. Commenti da brividi Sappiamo tutti i problemi di salute che ha avuto. Toretto ha lottato tra la vita e la morte per molto tempo e poi è riuscito a venirne fuori di nuovo, dimostrando di essere un osso duro. Uno di quelli dai quali prendere esempio.(Lapresse) – Ilveggente.itI fan hanno sofferto molto per lui. Qualcuno ha pregato, almeno chi crede e ha fatto bene, altri invece hanno espresso la loro vicinanza in altri modi. Nel momento in cui è andato fuori pericolo la gioia di molti è apparsa sui social: che se usati bene possono essere davvero d’aiuto a tutti.avrà letto tutto l’amore che gli è stato riservato nei mesi scorsi e avrà sorriso.