Caterina Carli brucia le tappe agli italiani Due vittorie su tre nelle gare under 18

(Di giovedì 18 luglio 2024) È un’estate magica per, che dopo aver conquistato il titolo tricolore18 di beach volley per società difendendo i colori dell’Open Beach di Milano, sta volando pure nel campionato italiano18. Sempre in coppia con Sara Matterazzo, assieme alle quale è salita sul gradino più alto del podioultime duedel calendario nazionale a Montesilvano e Beinasco, rispettivamente in provincia di Pescara e Torino. Eppure il campionato italiano18 non era iniziato bene per l’atleta di Migliarino, che a Maccarese (provincia di Roma) è uscita di scenaottavi di finale anche e soprattutto a causa di un accoppiamento sfortunato con le big Linda Moretti e Gaia Novello, atlete della Nazionale italiana di categoria.e Sara però si sono rifatte con gli interessiultime, aggiudicandosi il primo posto sia a Montesilvano che a Beinasco.