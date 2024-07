Calciomercato Milan Lazar Samardzic non convince i tifosi I commenti parlano chiaro!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 18 luglio 2024), il centrocampista dell’Udineseè un obiettivo dei rossoneri, ma non. I commentisi,no. Tra idelsembra esserci l’unanimità per quanto riguarda il centrocampista serbo. Tutto si può riassumere con una frase: il giocatore dell’Udinese ha grande talento e darebbe sicuramente maggior qualità al gioco di Paulo Fonseca, ma non è ciò che, al momento, serve ai rossoneri. Negli ultimi giorni, infatti, il profilo di(34 presenze in campionato, condite da 6 goal e 2 assist) è stato accostato ai rossoneri come possibile rinforzo per il centro del campo. Ciò che, però, nondel Diavolo è il ruolo e la funzionalità del serbo. Ai rossoneri serve un mediano difensivo capace di fare filtro e aiutare la difesa.