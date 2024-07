Calano i morti sul lavoro | 200 in meno del 2019 Calderone | In sei mesi effettuate 63mila ispezioni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nel 2023 sono stati registrati 1.041 infortuni mortali sulcon un’incidenza per milione di occupati pari a 44,15. Si tratta di un dato in netto calo rispetto al, ultimo anno prima della pandemia, quando gli incidenti mortali furono 1.239 con un’incidenza di 53,61 per milione di occupati. A presentare i numeri è stata il ministro del, Marina, nel corso delle comunicazioni alle commissioni riunite di Camera e Senato, dove ha anche evidenziato che il calo deisulsi inserisce in “un mercato delcon 500mila occupati in più”.