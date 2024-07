Bergamo la pensilina Atb di via Leopardi si fa green

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 luglio 2024). Non solo conversione diesel free della flotta. La missionedi ATB continua con l’inserimento di un pannello fotovoltaico alladi Viaalla fermata numero 91, grazie alla collaborazione di IGPDecaux, concessionario degli spazi pubblicitari, che si è occupata dell’installazione e provvederà alla manutenzione dell’impianto fotovoltaico dotato di un sistema di accumulo dell’energia elettrica utilizzata per alimentare l’illuminazione della. Grazie alla sua tecnologia, che permette una maggior potenza in grado di aumentare l’energia prodotta e una riduzione di sensibilità all’ombreggiamento, il pannello installato è particolarmente performante e affidabile. Per ATB si tratta della prima azione che apre alla sperimentazione di una nuova modalità ecologica di produzione e immagazzinaggio di energia sulle proprie pensiline.