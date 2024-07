Basket femminile sorteggiati i gironi di Eurolega Venezia pesca Praga e Valencia urna benevola per Schio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Si è appena conclusa a Monaco di Baviera la cerimonia di sorteggio dell’2024-2025 di, che comincerà ufficialmente tra il 18 ed il 25 settembre con gli spareggi (andata e ritorno) che metteranno in palio gli ultimi 3 pass per la regular season. Il nuovo format della massima competizione continentale per club prevede la suddivisione di 16 squadre in quattroda quattro. Le prime tre di ciascun raggruppamento avanzeranno alla seconda fase (portandosi dietro i risultati ottenuti in precedenza), in cui si formeranno due nuovi gruppi da 6. Le ultime due di entrambi iverranno eliminate, mentre le altre 8 squadre rimaste in gioco accederanno alla fase finale a eliminazione diretta con in programma nell’ordine play-in e a seguire una Final Six con quarti, semifinali e finali.