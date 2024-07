Aubameyang lascia l’Europa | fatta per il suo arrivo all’Al-Qadsiah

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Pierre-Emerickè un nuovo giocatore del club saudita Al-. L’attaccante gabonese ha firmato il suo nuovo contratto, concludendo di fatto la sua esperienza al Marsiglia.con la casacca dei francesi nella scorsa stagione ha siglato 30 reti tra tutte le competizioni. In carriera il classe 1989 ha indossato le maglie di Borussia Dortmund, Arsenal, Barcellona e Chelsea.troverà come allenatore l’ex Real Madrid, Michel, e come compagno di squadra un altro ex madridista, il difensore Nacho.per il suoSportFace.