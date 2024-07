A Parigi un autista ubriaco si schianta su un bar | un morto e sei feriti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) È successo in rue du Père Lachaise: aunè piombato sui tavolini di un bar nel 20 arrondissement. L’uomo ha perso il controllo dell’auto, che è andata dritta sui tavolini di un bar-ristorante. Il bilancio dell’incidente è di une sei, di cui tre gravi. Le forze dell’ordine sono poi subito intervenute per capire se si trattasse di un attacco terroristico, in previsione dell’inizio delle Olimpiadi. Ma questa pista è stata già esclusa, propendendo invece per l’incidente stradale.sulla folla: l’arresto Dopo aver causato l’incidente l’è sceso dal veicolo e ha provato a scappare a piedi. Qualche ora dopo la polizia l’ha invece rintracciato e arrestato. Ora si trova in custodia cautelare. Insieme a lui è stata arrestata anche una seconda persona che si trovava all’interno della macchina al momento dell’incidente.