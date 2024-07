Violenza di genere | dalla Regione oltre 500mila euro alla rete Codice Rosa

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ladel, ovvero il percorso di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le vittime di(in particolare donne, bambini e persone discriminate), fissa gli obiettivi per i prossimi 3 anni, dal 2024 al 2026. Tra i propositi c’è la messa a punto di un sistema di accoglienza in grado di garantire sempre l’accesso ai servizi entro 72 ore: episodi disottovalutati o a cui non segua l’adozione delle misure utili a proteggere le vittime possono infatti portare queste persone, in situazioni di particolare vulnerabilità, a rivivere una seconda volta la sofferenza di quanto subito o addirittura a vedersi addossare la colpa di quanto capitato, quella che in gergo si chiama vittimizzazione secondaria.