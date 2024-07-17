Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2024 ore 09:45 (Di mercoledì 17 luglio 2024) Viabilità 17 LUGLIO 2024 ORE 09.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE A TRATTI DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA TIBURTINA POI CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA VEIENTANA A PESCACCIO A SEGUIRE RALLENTAMENTI DALLA Roma-FIUMICINO ALLA LAURENTINA SULLA Roma-FIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR SUL TRATTO URBANO SI STA IN CODA DALLA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SITUAZIONE INVARIATA SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA, AUTO IN CODA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI, TUTTO IN DIREZIONE CENTRO SULLA PONTINA PER LAVORI PERMANGONO LE CODE IN DIREIZONE LATINA, QUI PER LAVORI A CASTEL RomaNO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2024 ore 09:15 - VIABILITÀ 17 LUGLIO 2024 ORE 07. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PRIME CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA A24 ALLA NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO AUTO IN CODA SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE E DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI TUTTO VERSO IL CENTRO INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, IN DIREIZONE ROMA INFINE, SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2024 ore 08:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PRIME CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA A24 ALLA NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO AUTO IN CODA SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE E DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI TUTTO VERSO IL CENTRO INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, IN DIREIZONE ROMA INFINE, SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2024 ore 08:15 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 17 LUGLIO 2024 ORE 07. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PRIME CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA A24 ALLA NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO AUTO IN CODA SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE E DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI TUTTO VERSO IL CENTRO INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, IN DIREIZONE ROMA INFINE, SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma