Un altro morto in spiaggia estate tragica | 39enne entra in mare e poi lo choc Inutili i soccorsi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ancora una tragedia in vacanza: muore mentre fa il bagno al. La vittima è un uomo di 39 anni. I tentativi di rianimarlo sono durati mezz’ora, ma purtroppo non si è ripreso. Le indagini sono attualmente in corso e sarà l’autopsia a fare luce sull’accaduto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 16 luglio, sotto gli occhi dei numerosi turisti presenti sullain quel momento. È stato il bagnino a dare l’allarme: accortosi delle difficoltà dell’uomo, si è tuffato immediatamente per portarlo fuori dall’acqua. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 con l’automedica e la polizia. Richiesto anche l’intervento di una eliambulanza. Leggi anche: “Trovato senza vita su uno yacht”.