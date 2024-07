Tour de France Tadej Pogacar piccato | Centoventi chilometri come gli juniores Ma è stata una buona giornata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Cento e passaa tutta “gli“, da testuali parole della maglia gialla, poi gli ultimi cinquanta in gestione sforzo. Sembrava questa in pillole ladinella diciassettesima tappa delde2024, vinta sul traguardo di Superdévoluy da Richard Carapaz, ma un cannibalelo sloveno non rinuncia mai ad attaccare. L’alfiere della UAE Team Emirates, nonostante i fuggitivi fossero a più di otto minuti, ha voluto dare un’altra devastante botta sul Col du Noyer, e in salita avevasempre ha staccato tutti. Si è visto uno Jonas Vingegaard in assoluta difficoltà (forse piantatomai in questo), con Remco Evenepoel addirittura capace di saltare il danese. Team Visma Lease a Bike che però aveva messo in fuga anche Christophe Laporte, e con l’aiuto delse il capitano dei Calabroni è rientrato sul belga.