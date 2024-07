Superbi | Vedrei bene Brescianini insieme a Lobotka

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Matteo, direttore sportivo della Virtus Entella, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. Di seguito le sue parole: “? Noi lo prendemmo quando eravamo in B, era il suo primo anno in una prima squadra dopo il settore giovanile col Milan. E’ un ragazzo di grande serietà e grande predisposizione al lavoro. Si vedeva avesse tutto per fare il calciatore, ha una struttura importante dal punto di vista fisico. Io lo presi per fargli fare la mezz’ala sinistra, noi giocavamo col 4-3-1-2. Ha dei bei volumi di corsa, un’ottima gestione della palla e può giocare nel ruolo di mezz’ala, ma farebbe di meglio se giocasse in un centrocampo a due. Giocarein un centrocampo a due? Marco è molto duttile, il ruolo perfetto è giocare in un centrocampo a due. Io provai a prendere un riscatto dal Milan che non mi fu concesso.