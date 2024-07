Real Madrid | Modric rinnova fino al 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Prosegue il sodalizio in campo tra ile Luka: il croato ha infatti prolungato il contratto con il clubal 30 giugno. Il fuoriclasse di Zara è arrivato ai Blancos nel 2012 e nelle sue dodici stagioni è diventato una leggenda del club, con cui ha vinto 26 titoli (6 Champions League, 5 Mondiali per club, 4 Supercoppe europee, 4 Campionati, 2 Copa del Rey e 5 Supercoppe spagnole). A livello individuale,ha vinto il Pallone d’Oro nel 2018, il premio come miglior giocatore Fifa ed è stato nominato Giocatore dell’anno Uefa. Ha fatto parte del Fifa FifPro World XI in 6 occasioni ed è stato nominato due volte miglior centrocampista della Champions League. Con la Nazionale croata ha vinto il Pallone d’Oro ai Mondiali 2018 e il Pallone di Bronzo ai Mondiali 2022.