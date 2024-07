Rai 3 Sissi principessa anche negli ascolti | una sorta di miracolo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Rai 3) Se dovessimo descrivere gli italiani interpretando le fluttuazioni dell'Auditel ci sarebbe da riflettere. Le dirette sull'attentato a Donald Trump complessivamente hanno coinvolto circa 30 milioni di telespettatori, per tutta la primavera film iper-machi hanno fattoconsistenti e non poteva mancare una ventata di nostalgia in memoria dell'impero austroungarico, filtrata dalle vicende private della, alias Romy Schneider. Elisabetta di Baviera è una proto-underdog, una “nobile contadina” che si ribella alle convenzioni e pagherà un prezzo altissimo per il suo anticonformismo.