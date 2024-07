Punto da un insetto a Bologna muore davanti alla moglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Choc anafilattico. Non si conosce il tipo diche con la sua puntura ha provocato la morte di Paolo Tassi, 64 anni, presidente della società calcistica Real Casalecchio. Ieri pomeriggio il dirigente era al campo sportivo Veronesi di via Allende dove si stavano svolgendo i camp estivi. Alle 15,45 l’assalto degli insetti, forse vespe, pare più di una. Dopo la puntura la reazione fisiologica è stata immediata, violenta. Pare che Tassi fosse consapevole di essere ipersensibile alle punture di insetti. Tanto che ha chiesto aiuto al personale dello staff sportivo presente. Si è disteso e con un messaggio ha avvertito laFrancesca, che si è precipitata al campo. Lei avrebbe tentato di mettersi in contatto telefonico con il marito, ma lui non ha più risposto.