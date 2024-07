Pruzzo | Lautaro Martinez? Di giocatori ce ne sono di migliori

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Didopo la Copa America si parla solo in chiave Pallone d’Oro. Cinque gol in sei partite e capocannoniere, Robertonon è però proprio d’accordo su Radio Radio. GIUDIZIO – La corsa al Pallone d’Oro sarà probabilmente incerta fino alla fine. Jude Bellingham, Vinicius Jr., Rodri o Dani Carvajal come premio alla sua grandissima carriera. C’è anche un giocatore dell’Inter tra i candidati, ne parla però così Roberto: «può vincerlo il Pallone d’Oro. Adesso non c’è comunque uno proprio più forte di tutti, solo Mbappé e dovresti premiare solo lui come fatto con Messi e Ronaldo. Va bene tutto in questo momento, certamentenon ti dà l’idea di essere il più forte in assoluto. Non lo è semplicemente, ce nedi calciatori rispetto all’attaccante dell’Inter».