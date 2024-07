Polarizzare per fatturare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nel giorno del World Password Day, lo scorso 2 maggio, Surfshark (società specializzata in cybersecurity) ha diffuso i dati relativi alla Mappa Mondiale delle Violazioni dei Dati. L’Italia è nona per violazioni di dati, con circa 267 milioni di account compromessi dal 2004. Oggi le vere infrastrutture dell’informazione sono le piattaforme on line. Franz Russo, Digital Social Media strategist, segnala come quelli che prima erano social network, da qualche anno sono social media. Ossia luoghi dove si condividono anche le notizie. Solo che le informazioni e le notizie hanno assunto, via via, un ruolo sempre più crescente. “La logica di base è quella di mantenere alto il coinvolgimento degli utenti sulle piattaforme. Quindi allungare il tempo che si trascorre sulle piattaforme.