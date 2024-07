Ospedale richieste bocciate Le iniziative della Lega per attrezzature e personale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’di Castel del Piano è al centro di un dibattito politico che supera i confini locali. Nei giorni scorsi il nosocomio amiatino è sbarcato in Consiglio regionale con due risoluzioni, (n.349 e n.350) avanzante dalla. Prevedevano l’impegno da parte del PresidenteRegione eGiunta ad attivarsi per l’immediato ripristino del macchinarioplasmaferesi e prevedere un aumento delinfermieristico ed Oss dell’di Castel del Piano, viste anche le promesse dello stesso PresidenteRegione venuto in visita al nostro nosocomio. Niente da fare, le risoluzioni sono state respinte e i consiglieri locali del Carroccio, Luca Salvatori e Gilberto Alviani, si dicono amareggiati.