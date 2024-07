Operaio bergamasco muore folgorato mentre lavora in Svizzera | addio a Ivo Conti aveva 44 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Incidente fatale sul lavoro in Val Surserla, in. Untore di 44è morto martedì dopo essere rimastova su una linea ad alta tensione nei pressi di Rueun, frazione del Comune di Ilanz/Glion, nel cantone dei Grigioni. Si chiamava Ivoed era residente ad Ardesio, in provincia di Bergamo. Dalle prime ricostruzioni, l’uomo stavando alla manutenzione di alcuni cavi quando è rimasto. Ad accorgersi dell'incidente sono stati i colleghi, che hanno dato l'allarme: inutili, però, purtroppo i soccorsi. Non sono ancora note le tempistiche per il rimpatrio della salma ad Ardesio, dove saranno celebrati i funerali. Ivoè il secondomorto sul lavoro in trasferta quel giorno.