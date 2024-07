Omicidio Cerciello Rega la procura generale presenta ricorso contro i domiciliari a Hjorth

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 luglio 2024 – Ladi Roma hato appello al tribunale del riesamela concessione di arrestia Gabriel Natale, il giovane statunitense condannato per aver ucciso il vicebrigadiere dei carabinieri Mario, nel luglio del 2019. La pena che dovrà scontare ammonta a 11 anni e 4 mesi. Il complice, Lee Elder Finnegan è stato condannato a 15 anni e 2 mesi. In primo grado, per entrambi la pena prevista era l’ergastolo. Nei giorni scorsi, aè stato applicato il braccialetto elettronico, così da poter scontare gli arrestipresso l’abitazione dei suoi genitori a Fregene. “Lo sconcerto è tanto”, aveva commentato la moglie della vittima, Rosamaria Esilio.