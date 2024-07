Medico aggredito da una paziente al Pronto Soccorso del Goretti | arrivano i Carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nel pomeriggio del 16 luglio, idel N.O.R. – Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina sono intervenuti presso ildell'ospedale locale. Poco prima, una donna del 1987 residente a Latina, in attesa nella sala del nosocomio, aveva dato in escandescenze. La situazione è degenerata quando la donna haildi turno e successivamente ha opposto resistenza ai militari intervenuti, bloccando di fatto le attività del. Grazie all'intervento dei, la donna è stata sedata e ricoverata per le cure necessarie. Questo intervento ha permesso di ristabilire l'ordine e garantire la sicurezza degli operatori sanitari e degli altri pazienti presenti.