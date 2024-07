LIVE Italia-Canada 3-3 Mondiali softball 2024 in DIRETTA | regna l’equilibrio dopo 4 inning

Leggi tutta la notizia su oasport

22:01 Valida di Filler, Piancastelli avanza ancora, siamo in terza base! 22:00 Difficoltà per la difesa canadese, Piancastelli avanza in seconda base. 21:58 Rimbalzante di Piancastelli, l'azzurra arriva salva in prima base. 21:56 Eliminazione per Polidori, partita in equilibrioquattro. 21:54 Valida al centro di Harshman, arriva il punto per ile Jones avanza in seconda base. 21:53 Valida di Jones, Hicks avanza in terza base. 21:51 Hicks guadagna la prima base. 21:49 Eliminata rapidamente anche Messmer. 21:48 Dayton elimina al volo Wong. 21:46 Eliminata rapidamente anche Messmer. 21:48 Dayton elimina al volo Wong. 21:46 Eliminazione al volo di Dayton, niente punti in questo quarto. 21:43 Koutsoyanopulos eliminata per strike out. 21:43 Eliminazione al volo per Sheldon, peccato per un'esecuzione sbagliata.